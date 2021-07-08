Кишинёв, , 11:56 — REGNUM На членов молодёжного крыла Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в Кишинёве напала группа агрессивных молодых людей. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба партии.

«Нападавшие пытались применить …, что поставило под угрозу здоровье и даже жизнь молодых социалистов, — говорится в сообщении. — Агрессивные молодые люди объявили себя унионистами и адресовали оскорбительные послания социалистам и партийному руководству».

Инцидент снял на видеокамеру лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Влад Билецки и выложил на своей странице в соцсети Facebook. Он сообщил, что сторонники Партии социалистов, которые расклеивали агитационные плакаты на заборе стройки, якобы начали конфликтовать между собой.

В пресс-службе ПСРМ назвали это утверждение лидера AUR «ложной информацией» и «фейком».

"Мы расцениваем эту провокацию со стороны унионистов AUR как выходящую за все рамки, как преступление, которое должно получить надлежащую уголовную оценку», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля в Кишинёве произошла потасовка возле офиса ПСРМ. Туда пришли члены AUR, чтобы провести там акцию протеста и пресс-конференцию, но «социалисты» им не позволили.

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