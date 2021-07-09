* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:07 — REGNUM Генпрокуратура Турции выдала ордера на арест 10 иностранцев, которые подозреваются в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 июля сообщает Hurriyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сейчас время в столице Турции Анкаре проводится спецоперация по задержанию подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Серегй Лавров заявил, что афганские территории активно осваивает террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это происходит на фоне вывода военного контингента НАТО.

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