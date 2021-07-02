* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 13:57 — REGNUM Афганские территории активно осваивает террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это происходит на фоне вывода военного контингента НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 июля на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что на Афганистан нужно обратить внимание, так как названная группировка активно стягивает туда свои силы. Это происходит на фоне процесса подготовки мирных переговоров, который непростительно затянулся.

Боевики активно осваивают территории в том числе на севере Афганистана, прямо у границ союзных России государств, «в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач», подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Высшего совета по национальному примирению АфганистанаАбдулла Абдуллазаявил, что переговоры властей с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут медленно и без заметных результатов.

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