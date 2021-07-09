* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 9 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Генпрокуратура Турции выдала ордера на арест 10 иностранцев, которые подозреваются в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 июля сообщает Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что сейчас время в столице Турции Анкаре проводится спецоперация по задержанию подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Серегй Лавров заявил, что афганские территории активно осваивает террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это происходит на фоне вывода военного контингента НАТО.

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