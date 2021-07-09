* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 11:07 — REGNUM Создание независимой исламской государственной системы — та цель, которую преследует в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом официальный представитель офиса движения Мухаммад Наим заявил 9 июля на переговорах в Москве.

По его словам, если бы движение стремилось к власти и господству в каких-то сферах, оно добилось бы этого ещё в 2001 году. Но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен освободить страну и нацию, обеспечить жизнь населения в рамках системы, основанной на афганских национальных ценностях и интересах.

Радикальные исламисты, добавил он, намерены «успокоить народ» и создать независимую исламскую государственную систему.

«Мы не стремимся к полной узурпации власти», — также заявил глава делегации движения в Москве Шахабуддин Делавар и добавил, что в работе государства должны участвовать все представители афганского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация афганского радикального движения прибыла в Москву на двухдневные переговоры

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