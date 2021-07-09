Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Недавние нападения на американские базы в Сирии и Ираке серьёзно беспокоят министерство обороны США. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 8 июля на регулярном брифинге для журналистов.

Он отметил, что при атаках против сил США применяют смертоносное оружие.

«Я не знаю, что тут ещё сказать, кроме того, что это серьёзная угроза», — так прокомментировал нападения Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно об обстреле авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, при котором двое военнослужащих США получили ранения. Кроме того, ракетному обстрелу подверглось американское посольство в Багдаде.

База военнослужащих США находится в районе сирийского нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, ранее там была отражена атака неизвестных.

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