Багдад, , 22:56 — REGNUM Двое военных США были ранены в результате обстрела авиабазы «Айн аль-Асад» в Ираке, сообщила 7 июля телеканалу Al-Hurra представитель Пентагона Джессика Макналти.

Обстрелу подверглась военная база в иракской провинции Анбар на западе страны.

По словам представителя операции «Непоколебимая решимость» в Ираке полковника Уэйна Маротто, при ракетном обстреле базы ранения получили три человека, из которых двое — военные США.

Как сообщало ИА REGNUM, авиабаза «Айн аль-Асад», расположенная в 160 км от Багдада с июня 2020 года осталась единственной базой в Ираке, где остаются военные коалиции, возглавляемой США.

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