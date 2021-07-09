Москва, 9 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отменил указ, который запрещал полеты на курорты Египта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №53 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015 года. С 19 по 23 января 2021 года российские эксперты проводили в Египте очередную проверку курортных аэропортов «Хургада» и «Шарм-эль-Шейх».

В ходе проверки специалистам из РФ показали стойки регистрации и выходы на посадку только для туристов из России. После проверки были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения.

В середине апреля Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Читайте также: Путин и глава Египта договорились о восстановлении авиасообщения