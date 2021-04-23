Москва, , 17:41 — REGNUM Договорённость о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом достигнута в ходе телефонных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Абдельфаттаха Сиси, сообщили 23 апреля в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что лидеры государств достигли «принципиальной договорённости о восстановлении полноформатного авиасообщения» после «завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах».

«Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после теракта 31 октября 2015 года, когда в воздухе взорвался следовавший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург пассажирский самолёт авиакомпании «Когалымавиа».

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