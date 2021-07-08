Бишкек, , 15:29 — REGNUM Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке месторождения Кумтор. Об этом заявил глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время следственная группа ведет расследование по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта. Ташиев сказал, что в 1992—1994 года состоялось подписание соглашения о разработке золоторудного месторождения.

По данному факту за злоупотребление должностными полномочиями возбуждено уголовное дело в отношении Акаева. Глава ГКНБ сказал, что несколько чиновников дали согласие на прекращение дела за истечением срока давности.

Кроме того, следствие устанавливает возможную причастность бывших президентов Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева к заключению заранее невыгодных для республики договоров.

Напомним, Киргизия потребовала от канадской компании Centerra Gold Inc $4,2 млрд за нарушение экологического и налогового законодательства при разработке месторождения Кумтор.

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