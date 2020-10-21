Бишкек, , 20:29 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бектура Зулпиева на должность заместителя руководителя аппарата главы государства.

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Отметим, что в период с 2005 по 2009 годы Бектур Зулпиев занимал пост заведующего отделом правовой политики, а затем был повышен руководителя юридической службы аппарата президента Киргизии Курманбека Бакиева.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев, который вместе со своей второй женой и младшими детьми впоследствии нашел прибежище в Минске, получив белорусское гражданство.

У себя на родине Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, неоднократно заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества за целый ряд особо тяжких преступлений. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.