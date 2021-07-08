Москва, , 14:00 — REGNUM Контакты Российской Федерации с Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то договоренности по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна и планируются ли контакты с азербайджанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, врио премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля посетил с рабочим визитом Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Сторонами обсудили реализацию соглашений по Нагорному Карабаху и гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению этого региона, а также восстановление в нем экономических и транспортных связей.

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