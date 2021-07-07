Москва, 7 июля 2021, 20:56 — REGNUM С итогами парламентских выборов в Армении поздравил и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна президент России Владимир Путин, сообщили 7 июля в пресс-службе Кремля.
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Сегодня, 7 июля, Пашинян прибыл в Москву с визитом. В ходе встречи с ним Путин сказал, что «рад возможности встретиться» и «поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес». Он отметил, что рад лично поздравить Пашиняна с результатами выборов.
Выразив мнение, что сложные, острые и важные для страны вопросы можно решать «только при обеспечении возможности эффективно работать», Путин сказал:
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Напомним, 20 июня в Армении состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победила партия Пашиняна «Гражданский договор».
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