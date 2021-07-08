Минск, , 13:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, до этого момента, являвшегося главой Белкоопсоюз, управляющим делами главы белорусского государства. Об этом 8 июля сообщает агентство БелТА.

«Мною принято решение о назначении вас управляющим делами президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что это также касается вопросов повседневной жизни таких, как поход в магазин или посещение того или иного предприятия.

«Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, однако ее народ готов защищать себя, свои семьи, своих детей и свою землю.