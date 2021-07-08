Минск, , 12:49 — REGNUM Белоруссия не хочет воевать, однако ее народ готов защищать себя, свои семьи, своих детей и свою землю. Об этом 8 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», — сказал он.

Также белорусский лидер указал, что республике есть чем ответить, тем, кто пытается «играть мускулами» на ее западных границах и добавил, что для этого развивается военная организация, в основе которой ее вооруженные силы.

«Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко объявил о начале террористической атаки на Белоруссию.