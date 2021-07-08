Москва, , 12:37 — REGNUM Четыре международные неправительственные организации вновь подтвердили избирательность своего подхода к защите прав человека, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Вызывает по меньшей мере удивление, почему правозащитные организации безапелляционно демонизируют российские законы, игнорируя их предупредительный характер. Вряд ли в какой-то стране поддерживают вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, навязывание искаженного взгляда на историю, действия по экономическому сдерживанию государства», — отметил Пискарёв.

При этом записные правозащитники упорно не замечают реальные нарушения прав человека у ближайших соседей России, которые вопреки международным нормам запрещают русскоязычным жителям учиться и говорить на родном языке, десятилетиями держат значительную долю населения в статусе «неграждан», поощряют и оправдывают действия неонацистов, рассуждает парламентарий.

«Очень похоже на то, что мировое общественное мнение готовят к новым попыткам извне дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать накануне сентябрьских выборов в Госдуму уличные беспорядки и протесты, а затем устроить кампанию по непризнанию их итогов», — прогнозирует глава комиссии Госдумы.

При этом он уверен, что все подобные сценарии обречены на провал.

«Как метко подметил сегодня в своем выступлении в Дальневосточном федеральном госуниверситете министр иностранных дел России Сергей Лавров, ориентироваться мы будем на мнение и позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказаться свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну», — подчеркнул Пискарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Amnesty International, HRW, International Federation for Human Rights, Human Rights House Foundation в своем обращении в ООН требуют от российских властей не применять законы о нежелательных организациях, об иностранных агентах и о противодействии экстремистской деятельности.

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