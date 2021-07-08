Владивосток, , 10:10 — REGNUM Лекцию о нынешнем положении в мире и месте России в нём прочёл в Дальневосточном федеральном университете глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Россию пытаются ослабить экономическими санкциями, военными провокациями, информационными атаками. Происходят похищения российских граждан. Это практикуют некоторые международные партнёры Москвы, в первую очередь — США.

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Россия, отметил Лавров, наладила хорошие отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. На них приходится 80% населения Земли, потому изолировать РФ не получится.

«Любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», — сказал Лавров в ходе лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Лавров также заявил, что в предвыборный период Запад может попытаться расшатать ситуацию в России.

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