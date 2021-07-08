Владивосток, , 06:45 — REGNUM Предваряя попытки Запада переписать историю войн, президент РФ Владимир Путин собирается изложить в очередной статье историю украинцев, русских, белорусов, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 8 июля в ДВФУ во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мирный договор с Японией, конечно, было бы неплохо подписать — Лавров

«Тема того, что Советский Союз неправомерно вступил в войну на Дальнем Востоке, перекликается с историей Хиросимы и Нагасаки, ядерного нападения. Но на попытки записать в резолюциях, кто же все же бомбы скинул, японские друзья со свойственной им вежливостью уточняют — не будем ворошить прошлое. Мы тоже не хотим ворошить прошлое», — сказал министр.

Лавров привёл две известные пословицы: «Кто старое помянет, тому и глаз вон» и «Иван не помнящий родства» и сказал, что «мы должны помнить всё».

«Не надо делать из прошлого проблемы сегодняшнего дня, как это пытаются сделать западные оппоненты. Мы с ними будем по поводу попыток переписать историю жестко вести полемику. В прошлом году президент написал развернутую статью по истории Второй мировой войны. Сейчас похожая кампания развернута западом, с тем чтобы перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта, поэтому президент собирается изложить в очередной статье историю украинцев, русских, белорусов», — добавил Сергей Лавров.

Далее отвечая на вопрос журналиста о патриотизме, глава МИД сказал, что патриотизм измерить нельзя, он должен быть в сердце.

«Из истории каждой семьи складывается жизнь государства, народа. Заставить гордиться своей страной невозможно, это должно быть в крови», — считает Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступая 8 июля с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в ДВФУ во Владивостоке, сказал, что «было бы неплохо» подписать мирный договор между России и Японией.