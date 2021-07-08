Владивосток, , 04:51 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 июля выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» заявил, что в преддверии выборов в Госдуму РФ не исключает попытки Запада расшатать ситуацию в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», — сказал Сергей Лавров.

Министр акцентировал, что любые попытки вмешательства в дела России будут пресекаться и процитировал президента Владимира Путина: «организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Вашингтоне должны понять: попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, — вызвало обсуждение среди интернет-пользователей.