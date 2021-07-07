Москва, , 15:17 — REGNUM Советник посольства Эстонии в России Улла Уйбо прибыла в здание МИД РФ на Смоленской площади 7 июля.

Уйбо прибыла в МИД России на фоне ситуации с задержанием в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте. Общаться с журналистами дипломат не стала.

Консула Лятте ранее задержали в Санкт-Петербурге, когда он получал от российского гражданина материалы закрытого характера. В ФСБ России заявили, что такие действия не совместимы со статусом дипломатического работника, они явно враждебны Российскому государству. К консулу Эстонии применят меры в соответствии с нормами международного права

Как сообщало ИА REGNUM, в эстонском МИД заявили, что обвинения в адрес консула безосновательны, а его задержание — постановочное. Москва"выбрала путь конфронтации», сказал пресс-секретарь ведомстваАари Леммик.

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