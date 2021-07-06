Таллин, , 21:00 — REGNUM Задержание консула Эстонии Марта Лятте в Санкт-Петербурге осуждают власти республики, сообщает 6 июля BNS.

Комментируя инцидент с Лятте, пресс-секретарь эстонского МИД Аари Леммик назвал действия ФСБ РФ постановочными, а обвинения дипломата — безосновательными.

Леммик «Это ещё один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами».

По словам дипломата, Лятте 6 июля «находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете», а когда он вышел, его задержали сотрудники ФСБ — «на полтора часа».

Леммик «Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение».

По словам Леммика, Москва «выбрала путь конфронтации». Осудив действия России, он назвал их нанесением ущерба «государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом».

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