7 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление бывшего депутата Рады Игоря Мирошниченко о том, что украинские футболисты, для которых украинский язык является родным, якобы «вынуждены» общаться в футбольной среде на русском языке, и их якобы таким образом «вгоняют» в комплекс неполноценности.

Мирослава Романенко, , 12:48 — REGNUM Украинские футболисты, для которых украинский язык является родным и которые дома общаются со своими родными на украинском языке, якобы вынуждены общаться в футбольной среде на русском языке, и таким образом их якобы «вгоняют» в комплекс неполноценности. Об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко (партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в эфире украинского телеканала НАШ.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда мы понимаем, что наши футболисты представляют честь национального флага и украинского государства, но при этом «удивляют» мир тем, что не говорят на государственном языке, — это немного удивительно… Для большинства этих футболистов… украинский язык является родным. Но при этом на тридцатом году независимости в сфере спорта их продолжают вгонять в комплексы, в комплекс неполноценности… [Тренер украинской сборной] Андрей Шевченко… имеет комплексы, навязанные еще с тех времен (вероятно, речь идет о советском периоде — М. Р.)… и он до сих пор не может перейти на украинский язык», — сказал он.

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Заявление политика обсудили на YouTube-канале «НАШ». Среди комментирующих были те, кто указал на то, что как раз комплекс неполноценности у тех, кто навязывает украинский язык. Некоторые также отметили, что с Украины при таком раскладе скоро уедут все адекватные граждане.

«На мову АЭС аварийные переведите: атомные бомбы и рванут от мовы», — написал Олег К.

«Правильно, Мирошниченко, правильно. Зачем нам спортсмены? Люди умные, которые могли уехать — уехали, спортсмены еще уедут. И останется Мирошниченко, два Ницоя (скандальная украинская писательница Лариса Ницой и ее муж политолог Андрей Ницой — М. Р.) и [Ирина] Фарион», — добавил Сергей Л.

Игорь Мирошниченко (партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) ВО Свобода

«Единственные, кто запрещал украинский язык и запрещал украинцам учиться — это поляки…» — отметил Евгений Ш.

«Зачем Галичину насильно завезли в Киев? Отпустите обратно на родину, чтобы она не мучилась от русского языка», — пишет Сергей Ф.

«Саша Усик (украинский боксер — М. Р.) говорит по-русски. У него комплекс? Игорь, ты дурак?» — спросил Денис П.

«Это у мовныкив комплекс неполноценности! Русский язык более востребован и объединяет! Это их и бесит», — отреагировал Валерий В.

«На русском говорят, потому что родители учились на русском, дети учились на русском, и это всё было в украинских школах. Но Мирошниченко с другой планеты спустился, откуда ему знать об этом?» — написал один из читателей.

«Никогда не понимал, почему в Украине русский язык не второй государственный? Это ж просто. Приняли закон и сразу много вопросов сняли бы. Чего боятся-то?.. Если бы такой референдум провели в 1990-х, вопросов сейчас бы никто не поднимал мовных», — считает Михаил С.

«Все футболисты Украины еще должны иметь украинские имена… Грыцько, Мыкыта (Григорий, Никита — М. Р.)…» — добавил один из читателей.

«Русский язык родной для городского населения», — отметил читатель под псевдонимом «АБВГДЕ».

"Теперь Шева (Андрей Шевченко — М.Р.), Усик, [украинский боксер Василий] Ломаченко, та даже братья Кличко перешли в список неполноценных», — отметил «Колыван Колываныч».

«Раньше представители «Партии регионов» с большим удовольствием в телеэфире устраивали затяжные дискуссии по «языковому вопросу» с тем же Мирошниченко или с другими персонажами из «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это уже не говоря о таких любимых оппонентах, как Фарион или Ницой. Они очень удобные для своего рода спарринга. На фоне фриков-идиотов легко выглядеть выигрышно. Но в реальности именно такие вот Мирошниченко, Фарион и Ницой уже переформатировали целую страну под себя», — написал Ivan L.

«А его не удивляет, что половина страны говорит на языке, который не является государственным? Меня лично очень удивляет, почему этот язык все ещё не государственный», — добавил Yuriy L.

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«На русском языке спортсмены общаются со многими русскоязычными спортсменами, а ваша мова никуда не упиралась. Да, изучали в школах украинский, а с рождения с мамой на русском, на родном. Скажите, в каких странах и высших заведения изучают украинский? Русский, да», — пишет Лиза Р.

«Они доиграются с украинизацией, что будут пасти своих коров на лугах западной [Украины]. Все спортсмены разъедутся и все умные также. Останутся одни «украиноговорящие», — отреагировал Игорь Б.

«Эти мирошниченки больные. Скоро будут смотреть, что ты ешь — щи или борщ!..» — отметил Александр Я.

«Комплекс неполноценности как раз и проявляется в том, что вы всем навязываете своё: мову, культуру, героев и т. д. Люди, уверенные в себе и своём, так себя не ведут», — подчеркнула Lana S.

«Украине просто необходимо отказаться от украинизации!!!» — подытожил Иван Б.

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