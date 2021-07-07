7 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Сергея Тарана о том, что для того, чтоб Украине проводить реформы, повысить социальные стандарты и стать успешной страной, нужно избавиться от ностальгии по советскому прошлому.

Оксана Переможенко, , 10:37 — REGNUM После распада СССР государства Восточной и Центральной Европы внедряли реформы, а Украина так и не определилась, в какую сторону ей двигаться. Для того, чтоб Украине проводить реформы, повысить социальные стандарты и стать успешной, нужно избавиться от ностальгии по советскому прошлому. Об этом 6 июля заявил украинский политолог Сергей Таран в эфире телеканала «НАШ».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Очень долгие годы у нас не было своей государственности, когда мы эту государственность получили, то также три десятка лет мы не могли определиться, куда мы идем. И в результате ни один стратегический вектор реформ не был сделан в Украине, мы постоянно дергались то в одну сторону, то в другую. В то время как наши соседи из Восточной и Центральной Европы за эти же 30 лет проделали огромные реформы», — считает эксперт.

Таран добавил, что европейские страны не имели ностальгию по Советскому Союзу, поэтому стали успешными странами.

«У наших западных соседей, — поляков, чехов, даже румын или болгар, точно не было ностальгии по Советскому Союзу. Наоборот, чем скорее страны преодолели эту ностальгию, чем быстрее они избавились от этого «вонючего» советского прошлого, тем быстрее они провели у себя реформы и сейчас являются успешными участниками европейского сообщества… Сначала нужно преодолеть ностальгию по Советскому Союзу, избавиться от этого наследия, а потом уже делать реформы, потом уже повысятся социальные стандарты», — подытожил он.

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие комментирующие раскритиковали эксперта, указав на то, что он ошибается.

«А ведь Таран прав. Чем быстрее вы проедите «вонючий» СССР, тем быстрее вас начнут рвать те, у кого СССР забрал земли в пользу Украины и дал украинский язык и суверенитет. Соседи избавят вас от прошлого, и вы вернётесь во времена героя Тараса Бульбы», — написал Ol Gor.

Украинец Цитата из к/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша

«Предлагаю всё, что построил СССР, разрушить, и останется одна пустыня», — добавил Kolyan J.

«При СССР было лучше для простого трудового народа, а сейчас лучше только для тех, кто у государственной кормушки пасётся», — отметил Леонид А.

«От успешности Украины аж глаза режет». — с сарказмом пишет Lemberger A.

«Кто построил всю инфраструктуру, промышленность, города и прочее на Украине? «Вонючий» СССР. Что построили «не совки» за годы «незалежности»? Ничего. Только все про*рали», — написал Сашко М.

«Успешными? Это кто и в чём успешными? В Болгарии большие пенсии? А Польша получила огромное количество денег, чтобы вас заинтересовать в госперевороте. А может прибалты успешны и вся молодежь живёт в своих странах Прибалтики?» — спросил Александр Д.

«Нормально, 30 лет живут за счёт «вонючего СССР», всё продали и разбазарили и вот пришли к «пахучему» будущему с голой *опой, но с запахом свежести», — добавил читатель под псевдонимом Добрый человек.

«Большевики создали Украину в том виде и тех границах, что есть она теперь, как только всё советское уйдёт, Украина закончится», — отметил читатель под псевдонимом клятый Москаль.

«СССР существовал 70 лет. Независимая Украина уже 30 лет, то есть почти половина срока всего существования СССР. И в своих бедах до сих пор винит СССР… Это удел слабых», — написал Ivan.

«Если Украина быстрее избавится от вонючей Галичины, то жизнь у неё будет лучше», — отреагировал Александр К.

«В какой бывшей республике заблагоухало развитием и успехами, дефективный? Все они — голодранки на содержании Европы и России», — отметил Владимир Г.

«Кто-нибудь, скажите этому существу, что Украина это 1000% порождение СССР, взяли оттяпали земли у Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, про Россию вообще молчу. И создали этих упоротых, которым весь мир ещё и должен», — написал читатель под псевдонимом Заяц & Медведь.

«Ну если Украина решила избавиться от СССР, то она должна избавиться от себя, потому как СССР её создал», — отметил Eugen G.

«Опять Польша. Все почему-то забыли, что Польше дали довести сорок миллиардов долларов безвозмездно на развитие экономики», — написала Лидия Петровна.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анжеем Дудой President.gov.ua

«Ну да, прибалтийские Вымираты на дотации, а в СССР была экономика дай Бог каждому, про Среднюю Азию вообще молчу. Казахстан благодаря России и Китаю процветает, в Беларуси тоже в пример ставят и кто из бывших, кто отстранился от СССР, хорошо живёт с Западом? Брехун. Про болгар, румын, поляков — все на дотациях от ЕС», — отметил один из читателей.

«Так, как Украина жила при СССР, так жить больше не будет и не сможет достичь одной десятой развития прошлого», — добавил Вардан Г.

«Стоп. А как Китай избавился от «вонючего» наследия СССР? Или его там и не было? Было же», — подытожил Frost.

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Напомним, ранее украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой заявил, что население Украины находится в нищете из-за отсутствия качественной декоммунизации.