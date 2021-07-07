Москва, 7 июля 2021, 10:52 — REGNUM Соблюдение требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями и противодействие незаконной миграции являются общими для всех европейских стран вызовами, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что для всех европейских стран «это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Москве и Вашингтону нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности.
Российская сторона неоднократно на протяжении многих лет предлагала США начать переговоры по вопросам кибербезопасности, уточнил он.
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