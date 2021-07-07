Москва, , 10:52 — REGNUM Соблюдение требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями и противодействие незаконной миграции являются общими для всех европейских стран вызовами, заявил президент России Владимир Путин.

«Самого серьезного внимания заслуживают и другие вопросы вашей повестки. Среди них — соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции», — сказал глава государства в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что для всех европейских стран «это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Москве и Вашингтону нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности.

Российская сторона неоднократно на протяжении многих лет предлагала США начать переговоры по вопросам кибербезопасности, уточнил он.

«Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», — сказал глава государства, отметив, что лучше объединить усилия государств, чем постоянно искать виновных.

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