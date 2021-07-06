Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Очередные российско-американские консультации по вопросу кибербезопасности ожидаются после 11 июля, сообщила 6 июля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, США и Россия после саммита 16 июня 2021 г. в городе Женеве (Швейцария) провели переговоры на уровне экспертов, причём уровень этих переговоров она назвала «высоким».

Псаки "Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвящённую атакам с использованием вирусов-вымогателей».

Она добавила, что США считают РФ ответственной за ряд кибератак на американские объекты, даже если «эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы» и «даже если к этому не причастно правительство России».

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