Вашингтон, 6 июля 2021, 21:22 — REGNUM Очередные российско-американские консультации по вопросу кибербезопасности ожидаются после 11 июля, сообщила 6 июля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, США и Россия после саммита 16 июня 2021 г. в городе Женеве (Швейцария) провели переговоры на уровне экспертов, причём уровень этих переговоров она назвала «высоким».
Она добавила, что США считают РФ ответственной за ряд кибератак на американские объекты, даже если «эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы» и «даже если к этому не причастно правительство России».
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