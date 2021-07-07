Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Власти США совместно с мэрами городов прорабатывают шаги по противодействию вирусам-вымогателям. Тема кибербезопасности накануне, 6 июля, обсуждалась на встрече в формате видеоконференции заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер с группой мэров городов.

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«Нойбергер описал стратегию администрации по борьбе с вирусами-вымогателями, которая включает в себя несколько направлений: нарушение работы инфраструктуры и игроков, связанных с программами-вымогателями, путем тесного сотрудничества с частным сектором, а также международное сотрудничество для привлечения к ответственности стран, которые укрывают вымогателей», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте Белого дома.

Также в числе усилий по борьбе с вымогателями названо расширение анализа криптовалюты на предмет преступных транзакций и обзор со стороны федерального правительства для выработки последовательного подхода в отношении выплат вымогателям.

Участники совещания также обсудили, какие меры мэры и администрация могут совместно предпринять для предотвращения киберугроз против городов и населённых пунктов и реагирования на них. Нойбергер проинформировала мэров городов о мерах, которые они могут немедленно принять, чтобы помочь укрепить киберзащиту. Заместитель помощника американского лидера подчеркнула важность обеспечения местных властей ресурсами со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA).

Нойбергер подтвердила необходимость партнёрства частного и государственного секторов для эффективной защиты от программ-вымогателей и призвала мэров немедленно созвать глав государственных учреждений для рассмотрения их политики в области кибербезопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае кибератаке с использованием программы-вымогателя подверглись компьютерные системы трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк. Из-за этого на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы. Власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Позднее компания Colonial Pipeline заплатила выкуп хакерам. Сумма составила почти $5 млн в криптовалюте.