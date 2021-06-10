Лондон, , 03:20 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал создать общие правила поведения в киберпространстве. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления в Великобритании.

«Мы должны гарантировать, что установлены новые технологии и нормы поведения в киберпространстве, в том числе касающиеся растущей угрозы атак с применением вирусов-вымогателей», — заявил он.

Отмечается, что Байден также намерен обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным при личной встрече 16 июня в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хакеры совершили атаку на компанию Colonial Pipeline и потребовали выкуп в размере $5 млн. Руководство корпорации согласилось на требования злоумышленников и заплатило выкуп биткойнами.

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