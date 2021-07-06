Кемерово, , 15:03 — REGNUM Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где начались торжества по случаю 300-летия Кузбасса. Глава государства примет участие в праздновании, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово», — говорится в сообщении.

Путин встретится в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Во время рабочей поездки он возложит цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде Путин посещал Кузбасс в августе 2018 года. Тогда он подписал указ о праздновании в 2021 году 300-летия региона.

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