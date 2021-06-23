Путин в Кузбассе: что покажут президенту? За три года, которые глава государства не был в Кемерове, тут изменилось многое. Президенту, конечно, покажут самые масштабные проекты.

Новый пассажирский терминал аэропорта имени Алексея Леонова. Построенный всего за год по самым современным стандартам, с космическим дизайном, арт-объектами и картинами, которые написал легендарный космонавт.

аэропорта имени Алексея Леонова. Построенный всего за год по самым современным стандартам, с космическим дизайном, арт-объектами и картинами, которые написал легендарный космонавт. Сибирский кластер искусств — комплекс музеев, театров, объектов культурного назначения, музыкальных школ и академий. Строится по поручению президента, и наверняка Владимир Путин здесь побывает.

— комплекс музеев, театров, объектов культурного назначения, музыкальных школ и академий. Строится по поручению президента, и наверняка Владимир Путин здесь побывает. Московская площадь на Притомском . Столичное название оправдывает суть: площадь станет центром нового общественного пространства, с благоустроенной набережной и спортивными объектами. Здесь в честь 300-летия Кузбасса состоится музыкальное шоу с участием звезд.

. Столичное название оправдывает суть: площадь станет центром нового общественного пространства, с благоустроенной набережной и спортивными объектами. Здесь в честь 300-летия Кузбасса состоится музыкальное шоу с участием звезд. Ледовый дворец «Кузбасс» как раз один из этих объектов. Многофункциональный спортивный центр, который подходит как для хоккеистов, так и для проведения масштабных деловых мероприятий. ЛДК после открытия уже принял три тысячи участников Международного женского форума.

как раз один из этих объектов. Многофункциональный спортивный центр, который подходит как для хоккеистов, так и для проведения масштабных деловых мероприятий. ЛДК после открытия уже принял три тысячи участников Международного женского форума. Ну и, разумеется, заглянет Владимир Путин в Кемеровское президентское кадетское училище, где пообщается с воспитанниками и преподавателями. Завершится визит главы государства кабинетной встречей с губернатором Сергеем Цивилёвым.

Цитата канала buzoters_and_crows.