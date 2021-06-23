6 Июля
10:24
Путин в Кузбассе: что покажут президенту? За три года, которые глава государства не был в Кемерове, тут изменилось многое. Президенту, конечно, покажут самые масштабные проекты.
- Новый пассажирский терминал аэропорта имени Алексея Леонова. Построенный всего за год по самым современным стандартам, с космическим дизайном, арт-объектами и картинами, которые написал легендарный космонавт.
- Сибирский кластер искусств — комплекс музеев, театров, объектов культурного назначения, музыкальных школ и академий. Строится по поручению президента, и наверняка Владимир Путин здесь побывает.
- Московская площадь на Притомском. Столичное название оправдывает суть: площадь станет центром нового общественного пространства, с благоустроенной набережной и спортивными объектами. Здесь в честь 300-летия Кузбасса состоится музыкальное шоу с участием звезд.
- Ледовый дворец «Кузбасс» как раз один из этих объектов. Многофункциональный спортивный центр, который подходит как для хоккеистов, так и для проведения масштабных деловых мероприятий. ЛДК после открытия уже принял три тысячи участников Международного женского форума.
- Ну и, разумеется, заглянет Владимир Путин в Кемеровское президентское кадетское училище, где пообщается с воспитанниками и преподавателями. Завершится визит главы государства кабинетной встречей с губернатором Сергеем Цивилёвым.
Цитата канала buzoters_and_crows.
10:21
Владимир Путин прибыл в Кузбасс, пишут местные СМИ.