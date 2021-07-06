Кемерово, , 11:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин, который сегодня, 6 июля, находится с рабочей поездкой в Кемерове, точно побывает на Притомском проспекте, Советском проспекте, проедет по улице Красной. Об этом сообщает сайт «Сибдепо» со ссылкой на свои источники информации.

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«Заглянет он также на проспект Ленина и на набережную Центрального района. Насколько мне известно, по улице Терешковой его везли из аэропорта. Улицы перекрывать не будут, но весь маршрут движения будет усилено охраняться», — сообщил СМИ собственный источник.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Кузбасс.

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