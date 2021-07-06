Ташкент, , 12:25 — REGNUM Перспективы сотрудничества Узбекистана и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили узбекский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и генсек ШОС Владимир Норов, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Собеседники обсудили дальнейшее развитие организации, а также повестку предстоящего заседания совета глав государств и совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Камилов акцентировал внимание на участии делегации организации в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая пройдет 15−16 июля в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Абдулазиз Камилов пригласил администратора агентства США по международному сотрудничеству (USAID) Саманту Пауэр в Ташкент для участия в международной конференции.

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