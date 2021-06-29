Вашингтон, 29 июня 2021, 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил администратора агентства США по международному сотрудничеству (USAID) Саманту Пауэр в Ташкент, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.
28 июня глава МИД Узбекистана, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, встретился с главой USAID. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сферах занятости, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и экологии.
Камилов пригласил Пауэр на конференцию «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности».
Напомним, в мае 2021 года администратором USAID назначена Саманта Пауэр. В 2013—2017 года она возглавляла представительство США при ООН. Журнал Times включал её в список 100 наиболее влиятельных людей.
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