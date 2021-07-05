5 июля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили новость о том, что 4 июля сербский участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» состыковали на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии.

Оксана Переможенко, , 16:53 — REGNUM Сербский участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» 4 июля состыковали на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии. Об этом со ссылкой на директора госпредприятия «Србиягаз» Душана Баятовича сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода «Турецкий поток» Gazprom.ru

«Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью», — сказал Баятович.

РИА Новости также напомнило, что Баятович ранее сообщал, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что все государства, но только не Украина, думают прежде всего о своих интересах. Также многие посетовали на курс, которым пошла Украина после государственного переворота 2014 года. Люди отметили, что последствия ограничения (или потери) транзита газа через Украину для экономики страны и украинского общества могут быть печальными.

Сербия и Венгрия сварили «золотой стык» на газопроводе-отводе от 2-й нитки МГП Турецкий поток Neftegaz.ru

«Они думают о себе, а не о нас. Но мы [Украина] о себе никогда не думаем», — отреагировал Aleks.

«Для Украины транзит российского газа в ЕС приносит большой доход», — отметил Dept.

«Как хорошо, что все поддерживают Украину и вводят санкции против России. Правда же? Ну правда?» — с сарказмом спросила Ольга.

«Ну да, а наши вместо того, чтобы ехать и говорить с Газпромом напрямую, как это всегда делал [бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард] Ставицкий, наши идиоты будут требовать компенсации, а ещё Стокгольмом грозить, хотя за взятку в 3 ярда сами от претензий отморозились», — добавил Константин П.

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«Если ещё лет пять кричать СУГС (сокращенно от бандеровского приветствия «Слава Украине, героям слава». — О. П.), можно и с голоду сдохнуть», — пишет Дмитрий.

«Молодцы. Субъектные, суверенные страны, в отличие от нас, думают в первую очередь про свои экономические интересы и про свой народ», — отметил читатель под псевдонимом Name.

«Только вот в этом году картинка выглядит иначе. Похоже, что Россия начинает потихоньку использовать свою газовую дубинку», — написал читатель под псевдонимом Дон Кихот.

«Весь мир шарахается, как от прокажённых… самое время кричать «Слава Украине!» — с сарказмом отметила Svitlana Z.

Строительство газопровода «Турецкий поток» Gazprom.ru

«А ведь интересно события развиваются в экономическом плане. В пятницу Россия, считай, наложила эмбарго на поставку [продуктов] пищевой промышленности Украины (ввели запрет на ввоз более 300 наименований). Белоруссия закрыла границу для серого экспорта в Россию (по оценкам экспертов, минус 2,7 млрд долларов в бюджет Украины). Запуск СП-2, теперь и ЮП с первого октября. Что станет с нашей страной? Тут и кредитами МВФ латать — не залатать экономику. Надежда получить профит от продажи земли — мизер, она уже куплена ранее по разным схемам», — написал Велес.

«Так, а что? Соседи вечно должны были терпеть загоны Киева? Пора и ответки слать», — ответил Велесу читатель под псевдонимом Дон Кихот.

«Да то понятно, и американцы с ЕС не захотят вливать в экономику Украины по 10 млрд долларов в год», — ответил Велес читателю под псевдонимом Дон Кихот.

«А это было понятно изначально. Они уже вложили 5 ярдов, отбили их многократно и довольны», — ответил Велесу Дон Кихот.

«Дело может закончиться очень плохо, такие игры заканчиваются гражданским конфликтом с вытекающими последствиями, особенно когда в стране идёт разброд и шатание, и с конфликтом на востоке страны», — ответил Велес Дон Кихоту.

«Если все держатся от тебя подальше, то может, стоит признать, что дело в нас?» — спросил Ihor.

«Огневые» работы на участке газопровода Gazprom.ru

«… [Хуже] ура-патриотов и людей с трезубцем в голове нет ни в одной стране. Только в Украине эти идиоты себя чувствуют безнаказанно. Но, как говорится, до поры до времени, а точнее, до осени…» — отметил Kostantin.

«Не переживайте, к осени все устаканится, будем платить любые деньги, только бы в домах тепло было», — отреагировал Серж Ч.

«А нечего венгров заставлять на украинском языке учиться», — пишет Forthehappyfew.

«Будем у венгров покупать по реверсу», — подытожил W D.

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