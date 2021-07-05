Киев, , 13:53 — REGNUM Украина потребует от Германии компенсацию в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля во время форума «Украина 30. Международная политика».

«Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдёт разговор. Это принцип — безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе — это обеспечение выполнения [Минских] соглашений», — сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина работает над тем, чтобы позиция Германии по ряду вопросов изменилась. Он рассказал, что встретился с представителями всех политических партий, которые могут показать достойный результат на предстоящих выборах в бундестаг.

В ходе этих встреч глава МИД Украины попытался «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии».

Напомним, ранее Зеленский назвал «Северный поток — 2» оружием, которое угрожает Украине и всей Европе, а также призвал МИД страны продолжать борьбу с газопроводом.

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