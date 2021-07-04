Кишинёв, , 20:01 — REGNUM Инцидент в московском аэропорту «Шереметьево», участниками которого в оказались представители молдавской партии «Строим Европу дома» (РАСЕ), был заранее спланированной провокацией в рамках избирательной кампании, заявили в министерстве иностранных дел Молдавии.

«Все обстоятельства поездки указывают на задачу, заранее разработанную и реализованную представителями партии», — сообщили в ведомстве.

В МИД Молдавии добавили, что компетентные органы республики, в том числе Центральная избирательная комиссия, будут уведомлены о произошедшем.

Напомним, ранее в пресс-службе РАСЕ сообщили о задержании в московском аэропорту двух активистов и лидера партии Георгия Кавкалюка. Позже прошли акции протеста сторонников партии у зданий посольства РФ в Кишиневе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что после досрочных выборов в Молдавии Запад поставил задачу создать антироссийское большинство в парламенте республики, которое будет следовать его геополитическим инструкциям.

Досрочные выборы в парламент Молдавии состоятся 11 июля и в них будут принимать участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

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