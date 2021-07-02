Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Есть большой риск, что в ходе предстоящих выборов в парламент Молдавии в странах Западной Европы при голосовании представителей молдавской диаспоры будут организованы «фальсификации». Об этом 2 июля заявил бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Делаются очень серьёзные попытки «выбить» наших наблюдателей на тех избирательных участках, где наиболее активны наши граждане. Это касается Германии, Италии, Англии и Франции», — сказал Додон.

Он отметил, что в ходе президентских выборов 2020 года на наблюдателей, находящихся за рубежом, якобы оказывали давление через соцсети, вынуждая отказаться от участия в наблюдении за ходом голосования. Додон сообщил, что в этот раз будет учтён опыт прошлого года и к наблюдению в странах Западной Европы привлекут представителей международных организаций.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года. «Социалисты» для участия в выборах объединились с Партией коммунистов.

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