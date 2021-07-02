Москва, , 15:43 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом обстановку в республике на фоне вывода западных воинских контингентов. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Мохиб — советник по национальной безопасности президента Афганистана Ашрафа Гани. В беседе Патрушев и Мохиб сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов. Также они обсудили обострение военно-политической обстановки на севере страны.

Советники глав государств коснулись тем, связанных с процессом межафганского мирного диалога, а также дальнейшего взаимодействия России и Афганистана в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств.

«Подробно рассмотрены вопросы противодействия терроризму и наркопреступности, сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, американский воинский контингент должен покинуть Афганистан до 11 сентября. О завершении операции в Афганистане объявил в апреле президент США Джо Байден.

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