Москва, , 13:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин «весьма положительно» оценивает прошедшую ранее прямую линию с населением страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Президент оценил весьма положительно», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер «уже отдал все необходимые распоряжения», и на данный момент «готовится перечень поручений».