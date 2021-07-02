* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:50 — REGNUM Переговоры афганских властей с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут медленно и без заметных результатов. Об этом председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что итогом прошедших консультаций стал «очень небольшой прогресс», переговоры с представителями радикального движения идут «очень медленными темпами».

По словам Абдуллы, диалог следует продолжать, только если его не прервёт вторая сторона. Боевики «наращивают темп» в проведении наступательных операций, однако захват ими власти в стране невозможен.

Вместе с тем политик допустил, что экстремистские группировки в будущем могут укрепить свои позиции. Он добавил, что для Афганистана и всего региона опасно то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разорвали, как обещали, все связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент США Джо Байден объявил о решении закончить американскую операцию в Афганистане.

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