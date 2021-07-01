* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 17:21 — REGNUM Россия не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, хотя рост активности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может повлечь ухудшение гуманитарной обстановки, заявила 1 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, сезонное обострение военных действий характерно для Афганистана, но может ухудшить гуманитарную ситуацию в этой стране.

«В целом не склонны драматизировать традиционное для данного периода года обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказала она.

«Нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, которые граничат с центральноазиатскими государствами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе, что, безусловно, вызывает нашу обеспокоенность», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым оценкам, на фоне вывода войск США и их сателлитов из Афганистана отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль до 80% территории этой страны.

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