Токио, , 03:06 — REGNUM Тревогу по поводу заявления президента России Владимира Путина об инциденте 23 июня с участием эсминца ВМС Британии Defender выразили читатели японского портала Yahoo News Japan 1 июля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

Они оценили материал о прямой линии российского лидера, опубликованный 1 июля изданием Sankei Shimbun. Ряд комментариев касался предположения о том, что высказывание Путина якобы относится не только к Великобритании, но к отношениям РФ с Китаем и Японией.

«Слова Путина в адрес британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — выразил мнение читатель nekozamurai.

«Теперь новому альянсу Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности — прим. ИА REGNUM), в который входит и Япония, надо будет противостоять в Тихом и Индийском океанах уже не одному Китаю, но еще и России! Это создает угрозу!» — считает пользователь sab.

Один из пользователей призвал Токио начать «решительные» действия в отношении Москвы, затрагивающие притязания Японии на «северные территории», а другой указал на разрушительную политику американских и британских властей.

«Судя по всему, в такое турбулентное время Японии нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько мы будем оставаться «паиньками»? Если продолжим так, то острова никогда не «вернем»! Именно теперь это и опасно!» — написал читатель qnc.

«США и Британия все настойчивее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!» — отметил sor.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент с эсминцем Defender, вторгшимся в территориальные воды России в Черном море, является неудачной провокацией Лондона.

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