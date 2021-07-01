Москва, , 15:22 — REGNUM Стремление Украины в Североатлантический альянса может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом, заявил 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Устремление (Украины) в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала. — Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Украина находится под прямым влиянием напряжённости по периметру российских границ.

По его словам, для президента РФ Владимира Путина «это является очень большой, глубокой обеспокоенностью»: «Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте».

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