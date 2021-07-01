Киев, 1 июля 2021, 12:15 — REGNUM Россия может «подвинуть границы влияния» в Чёрном море. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля в интервью Liga.net.
По его словам, Украина постоянно говорит об этом странам-членам НАТО.
Чиновник отметил, что НАТО реагирует на эту «угрозу», демонстрируя «элементы политики» в Черноморском регионе.
Кулеба отметил, что инцидент с британским эсминцем Defender — это попытка РФ показать силу и сыграть на повышение, однако Россия, по его мнению, готова лишь к «вооружённой эскалации», а не к полномасштабному противостоянию с НАТО.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем членом ЕС, но когда — не известно.
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