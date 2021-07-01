Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области, после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным объявили об увеличении суммы дополнительной субсидии жителям, которые проживают в области более одного года и готовятся газифицировать свои частные жилые дома. Об этом 1 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленобласти

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По его словам, все жители Ленинградской области, прожившие в регионе больше года, смогут получить не 145 тыс. рублей, как было раньше, а 180 тыс. рублей на газификацию своего домовладения: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. Для льготной категории местных жителей сумма также увеличена со 165 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны смогут рассчитывать на субсидию в 300 тыс. рублей. Для увеличения субсидий будут направлены бюджетные средства, которые были запланированы на финансирование так называемой «последней мили».

«Для нас очень важна тема газификации. Ленинградская область — регион, по которому проходят два современнейших газовых потока: Nord Stream 1 и Nord Stream 2. И, конечно, жители Ленинградской области вправе рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение оставить средства на последнюю милю в программе и за их счет увеличить субсидию постоянно проживающим в Ленинградской области жителям на компенсацию газификации частных домовладений», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, планы по газификации в регионах 30 июня уточнил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на первом этапе газификации принято решение обеспечить «бесплатной милей» те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Работы по подведению газопроводов к границам земельных участков выполнит «Газпром». Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены к газу до 2024−2025 годов в 77 субъектах России, где действует централизованное газоснабжение.