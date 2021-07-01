Магас, , 10:13 — REGNUM Селекционеру Исраилу Мурзабекову из Ингушетии, который задал вопрос на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, будет оказана помощь. Власти региона рассмотрят вопрос о предоставлении ему надела земли для выращивания овец с целью проведения селекции. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

«По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения», — написал Калиматов на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметил глава республики, вопрос, который задал Мурзабеков, является очень важным для Ингушетии, поэтому работа по поддержке начинаний тружеников села будет продолжена.

Напомним, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным селекционер-овцевод из Ингушетии Исраил Мурзабеков попросил помочь ему с выделением земли для выращивания скота.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин пообещал поддержку селекционеру-овцеводу из Ингушетии