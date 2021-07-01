Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина об участии разведывательного самолета США в инциденте с эсминцем ВМС Британии у берегов Крыма отказалась комментировать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила 30 июня в ходе брифинга.

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Представитель американской администрации ответила, что указанным вопросом занимается Пентагон. Вместе с тем Псаки отметила, что в Вашингтоне продолжают стремиться к «более предсказуемым и стабильным отношениям» с Москвой. По словам пресс-секретаря, именно эту позицию изложил президент США Джо Байден на недавней встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственную границу РФ в Черном море. Российский сторожевой корабль после нескольких предупреждений открыл предупредительный огонь по курсу нарушителя, после чего Defender покинул территориальные воды России.

30 июня, во время прямой линии, Владимир Путин заявил, что эсминец ВМС Британии совершил неудачную провокацию у берегов Крыма. Президент добавил, что в это же время в указанном районе находился американский разведывательный стратегический самолет, который с воздуха фиксировал действия российских военных.

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