Москва, , 19:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ответил на все ключевые вопросы, беспокоящие людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

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«В этой «Прямой линии» для меня была важной оценка ситуации: в социальной сфере, как будут решаться вопросы — как глобальные, в рамках страны, так и конкретные, если говорить о регионах, городах, поселках», — сказал Володин.

По его мнению, «Прямая линия», в том числе мобилизует и задает планку, которую надо брать руководителям различных уровней.

«Это очень важный формат, он востребован. Было большое ожидание, что президент в рамках «Прямой линии» выскажет свою позицию по ключевым вопросам, беспокоящим людей. Это вопросы пандемии, роста цен, экономики, вопросы, связанные с ситуацией в мире», — перечислил спикер Госдумы.

Парламентарии стараются смотреть «Прямую линию» и взять на реализацию те темы, которые требуют законодательного обеспечения, чтобы не стоять в стороне, а участвовать в решении проблем, касающихся наших избирателей, граждан страны, сказал Володин.

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