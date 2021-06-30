Москва, , 19:07 — REGNUM В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным «почти в каждом вопросе звучала боль простых людей», это означает, что России нужно срочно выходить из либерально-рыночного тупика, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«При нынешнем курсе наша отечественная морковь стоит уже дороже, чем бананы из Эквадора, а тарифы ЖКХ превышают любые разумные пределы», — отметил коммунист.

Кроме того, продолжил Зюганов, нельзя, как это делается сейчас, спускать все проблемы с федерального уровня на региональный. Это же относится и к острейшей проблеме бешено растущих цен практически на все.

«Считаю, что полную ответственность за усугубляющийся кризис несёт партия власти — «Единая Россия», — добавил Зюганов.