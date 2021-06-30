Бишкек, , 19:01 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 30 июня, отклонил согласованный вариант проекта закона «О защите от ложной и недостоверной информации», предлагающий создать спецорган, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.

За законопроект проголосовали 59 парламентариев, против — 38 депутатов.

Отметим, что для принятия документа необходимо было, чтобы его поддержали не менее 60 народных избранников.

ИА REGNUM напоминает, что 25 июня 2020 года парламент Киргизии принял закон «О манипулировании информацией». Его поддержали 79 депутатов.

25 июля 2020 года Сооронбай Жээнбеков, занимавший на тот момент пост президента республики, вернул этот закон на доработку в парламент.