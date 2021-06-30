Москва, , 16:16 — REGNUM Стартует предвыборная кампания, градус вопросов от жителей России на «Прямую линию» растет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

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«Градус вопросов от жителей действительно растет. К телевизорам сегодня припали не только те, кто направил свои вопросы президенту, представители власти, кто строил потемкинские деревни, сегодня тоже внимательно смотрели, боялись услышать правду», — отметила Тимофеева.

Многие проблемы после личного вмешательства главы государства, конечно, будут решены, подчеркнула парламентарий.

«Стартует предвыборная кампания. В сентябре мы выбираем новый состав Госдумы, депутатов региональных заксобраний и глав нескольких регионов. Мы уже видим попытки раскачать ситуацию. Много популистских, ничем не подкрепленных обещаний. И в такой атмосфере президент выступает гарантом стабильности. Сегодня он расставил точки над «и» по многим вопросам. Объяснил, что он против ничем не подкрепленных, заранее невыполнимых обещаний. Это очень важно», — заявила вице-спикер Госдумы.